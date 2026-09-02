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Путин назвал угрозы Украины из-за неба России заявкой на терроризм

Путин назвал угрозы Украины из-за неба России заявкой на терроризм

Путин назвал угрозы Зеленского о фактическом закрытии российского воздушного пространства для гражданской авиации «заявкой на государственный терроризм».

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Иосиф Калинин

"Россия найдет способ ответить, если такие угрозы будут реализованы". Так они уже в значительной степени реализованы. Или он ждет когда воздушное сообщение будет остановлено по всей территории России от Ростова до Владивостока?