Канада думает как ответить Трампу, если он введёт 25-процентные пошлины на канадские товары

Канадское издание The Globe and Mail со ссылкой представителя из местного правительства сообщило, что если Дональд Трамп пролоббирует введение 25% пошлин на канадские товары, то в ответ американцы могут получить введение экспортных пошлин на канадскую нефть, уран и поташ (используется в сельском хозяйстве и т.