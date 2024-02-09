NYT: Путин в интервью Карлсону призвал США к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону призвал США к переговорам по Украине: он предложил "заключить соглашение" о передаче ее территории России, чтобы положить конец военным действиям.
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