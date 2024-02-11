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Закон и Порядок

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"Россия - не для русских". Мигранты превращают страну в многомиллионный кишлак

"Россия - не для русских". Мигранты превращают страну в многомиллионный кишлак

Царьград Фото: globallookpress.com Юная особа из числа мигрантов или уже "новых граждан" на весь интернет заявила, что "Россия не для русских" и её товарки со своей плодовитостью вскоре "выдавят" коренное население.

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Комментарии
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Александр Рожков
Мигранты? А кто их завез? Почему их не было в СССР? Ась? А я знаю, кто превратил Россию в кишлак... Да и вы знаете...
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8 час.
Александр Рожков
Защищая пенсионера Павел в одиночку вышел против толпы мигрантов. Теперь ему светит срок                                                                          https://actualno.mirtesen.ru/blog/43913439797/Zaschischaya-pensionera-Pavel-v-odinochku-vyishel-protiv-tolpyi-?utm_referrer=mirtesen.ru
Защищая пенсионера Павел в одиночку вышел против толпы мигрантов. Теперь ему светит срок - СМИ. Актуальные новости - здесь - 11 февраля - 43913439797
СМИ. Актуальные новости - здесь - МирТесен
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8 час.

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