Госдума повысила порог размера долга для банкроства компаний

Вчера Госдума одобрила поправки к закону о банкротстве во втором и третьем чтениях. Пороговый размер суммы долга, при котором можно начать процедуру банкротства, для юрлиц повышается с 300 тысяч рублей до 2 млн рублей, для стратегических предприятий и субъектов госмонополий — с 1 млн рублей до 3 млн рублей, для сельхозорганизаций — с 500 тысяч рублей до 3 млн рублей.