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ИА Регнум

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В Германии произошло самое сильное землетрясение за 74 года

В Германии произошло самое сильное землетрясение за 74 года

На юго-западе Германии, на границе федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг, произошло землетрясение магнитудой от 3,3 до 3,4.

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