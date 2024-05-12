Суд в Петербурге арестовал на два месяца водителя упавшего в реку автобуса

Суд Санкт-Петербурга арестовал до 9 июля водителя автобуса, который упал в реку Мойку. Как пишет РТ, Рахматшоху Курбонову предъявили обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.