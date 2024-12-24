Захарова: немецким журналистам запретили участвовать в пресс-конференции Лаврова

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что приглашенные на виртуальную пресс-конференцию Сергея Лаврова немецкие журналисты не смогли принять в ней участие из-за отказа со стороны Берлина.