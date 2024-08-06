Полицейскими в Нижнем Новгороде задержан рецидивист, совершивший серию краж украшений

В отделы полиции Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода зимой и весной текущего года поступило три сообщения о квартирных кражах, проникновения в которые осуществлялись подбором ключа к входным дверям.
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