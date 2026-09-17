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Калужские новости

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7 дронов сбили в калужском небе

7 дронов сбили в калужском небе

Ночью в регионе уничтожили 15 беспилотников, Днем 17 сентября сбили еще 7, пострадавших и разрушений нетДнем 17 сентября в Козельском, Мосальском и Ульяновском округах сбили 7 беспилотников.

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