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Опрос: 85,7% туристов удовлетворены качеством отдыха в Абхазии

Большинство туристов, приезжающих в Абхазию, удовлетворены качеством отдыха в этой стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Лабораторией социсследований при Центре науки и образования МГУ при Абхазском государственном университете.

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