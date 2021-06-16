Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: Пока на чемпионате не видно Дзюбы - Мальте и Кипру я и сейчас мог бы забить

Перед игрой в Петербурге многие говорили о том, что главный матч - с финнами, но теперь понятно, что ключевая игра будет в Копенгагене Экс-полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» рассказал о своих впечатлениях от игры команды Станислава Черчесова с командой Суоми.
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