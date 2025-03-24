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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчик ИИ-ускорителей FuriosaAI отказался «влиться» в M**a за $800 млн Стартап F...

Разработчик ИИ-ускорителей FuriosaAI отказался «влиться» в M**a за $800 млн Стартап F...

Разработчик ИИ-ускорителей FuriosaAI отказался «влиться» в M**a за $800 млнСтартап FuriosaAI из Южной Кореи, представивший в прошлом году ИИ-ускоритель RNGD для работы с большими языковыми моделями (LLM) и мультимодальным ИИ, отклонил предложение о поглощении со стороны M**a Platforms, которая была готова заплатить за это $800 млн.

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