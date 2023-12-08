Дефляция: почему падают цены и хорошо ли это?

Дефляция это процесс снижения цен на товары и услуги, измеряемых в национальной валюте. Одновременно с этим происходит увеличение покупательной способности денег, на прежнюю зарплату человек получает возможность купить больше, чем раньше.
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