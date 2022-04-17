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Нарышкин сказал, чью судьбу могут повторить отвернувшиеся от России соотечественники

Нарышкин сказал, чью судьбу могут повторить отвернувшиеся от России соотечественники

© РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк Критикующие спецоперацию России на Украине рискуют повторить судьбу украинского гетмана Ивана Мазепы, который после победы в Северной войне над Швецией был вынужден бежать и остаться на чужбине.

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