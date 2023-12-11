Венгрия отказалась сократить срок поставки нефти из РФ по «Дружбе»

РИАМО - 11 дек. Глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил журналистам, что Венгрия отвергла предложение СМИД ЕС о сокращении срока поставки нефти из России в страну через нефтепровод «Дружба», пишет РИА Новости.