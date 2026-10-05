Страна и люди
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Страна и люди

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Зеленский и Мерц не договорились об ускоренном вступлении Украины в ЕС

Зеленский и Мерц не договорились об ускоренном вступлении Украины в ЕС

В минувшее воскресенье, 4 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц без предварительного анонса совершил неожиданный визит в Киев, прибыв туда вместе с экономической делегацией.

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