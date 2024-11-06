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СМИ назвали вероятного победителя выборов в США

СМИ назвали вероятного победителя выборов в США

СМИ назвали вероятного победителя выборов в США AlexCoderСМИ назвали вероятного победителя выборов в США AlexCoder Состояние проигрывающего кандидата оставляет желать лучшего Победителем президентских выборов в США станет Дональд Трамп.

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