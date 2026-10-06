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Царьград

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517 молодых педагогов пришли в школы и сады Новосибирска

517 молодых педагогов пришли в школы и сады Новосибирска

В Новосибирске в новом учебном году к работе в муниципальных школах и детских садах приступили 517 молодых педагогов, что стало наибольшим показателем за три года.

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