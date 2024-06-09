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Кобяков: в ООН ожидают ухудшение ситуации с продовольствием ещё в 17 странах

Дефицит продовольствия может усугубиться ещё в 17 странах мира, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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