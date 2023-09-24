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Генменеджер «Вулвз» о подписании Жагарса: «После ЧМ-2023 Артурс не знал, что ему делать со своей карьерой. Даже Китай подключился к борьбе за него. Полный хаос»

Генеральный менеджер «Вулвз» Алгимантас Брузас рассказал, как команде после ЧМ-2023 удалось подписать разыгрывающего сборной Латвии Артурса Жагарса.

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