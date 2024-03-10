Поезд Победы в Сириусе посетили свыше 8,5 тысячи человек Поезд Победы в Сириусе посетили более 8,5 тысячи человек.
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Поезд Победы в Сириусе посетили свыше 8,5 тысячи человек Поезд Победы в Сириусе посетили более 8,5 тысячи человек.