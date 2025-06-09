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Тунберг обяжут смотреть кадры нападения ХАМАС на Израиль

Тунберг обяжут смотреть кадры нападения ХАМАС на Израиль

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац обязал шведскую экоактивистку Грету Тунберг и задержанных с ней на судне соратникам смотреть кадры нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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