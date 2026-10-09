Сербия сыграет с Германией без зрителей из-за расистского поведения фанатов на игре с Грецией

УЕФА вынес наказание Сербии за расистское поведение болельщиков. По итогам матча с Грецией (1:2) в Лиге наций в адрес Футбольного союза Сербии были предъявлены следующие обвинения: расистское и/или дискриминационное поведение болельщиков, демонстрация лозунгов, не соответствующих спортивному мероприятию, использование пиротехники и других предметов, выход болельщиков на игровое поле.
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