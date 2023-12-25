Вкуснейшие рулетики с яблоками на скорую руку. Пошаговый понятный рецепт.

Осень — это очень щедрое время года. Сейчас поспевают дары садов, полей и огородов. И среди них, конечно же, яблоки! Почему бы не приготовить из них что-то вкусненькое? Эти рулетики готовятся быстро и получаются очень вкусными и нежными — они буквально тают во рту.