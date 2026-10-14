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Многомиллионный ущерб бюджету: в Челябинске будут судить экс-начальника МУП «ПОВВ»

Многомиллионный ущерб бюджету: в Челябинске будут судить экс-начальника МУП «ПОВВ»

ЧЕЛЯБИНСК, 14 октября, ФедералПресс. Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении Сергея Хабирова, ранее возглавлявшего МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения».

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