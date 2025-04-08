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Крымская газета

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Какой сегодня день: 9 апреля

Какой сегодня день: 9 апреля

9 апреля в России отмечают День работников клининговой отрасли. Этот праздник современный, но его история опирается на события далекого 1699 года, когда Петр I издал указ о соблюдении чистоты в Москве и наказании за выбрасывание мусора.

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