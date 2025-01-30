Путин расширяет возможности коридора «Север - Юг»

Президент РФ Владимир Путин расширяет возможности транспортного коридора «Север — Юг». На встрече с министром транспорта Романом Старовойтом глава государства одобрил реализацию нового проекта «Речные магистрали».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии