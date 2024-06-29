В море проходит зачетное учение с аварийно-спасательным отрядом Балтфлота

Зачетное учение в морских полигонах Балтийского моря проводит аварийно-спасательный отряд управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Балтийского флота, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России 28 июня на официальном интернет-портале.
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