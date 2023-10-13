Представитель Белого дома: У США нет планов вступать в войну на стороне Израиля, да и со стороны израильтян нет такого желания

Координатор по коммуникациям в совете безопасности США контр-адмирал Джон Кирби, тот самый, который расплакался в эфире CNN, отвечая на вопросы о нападении ХАМАС на Израиль, прокомментировал израильскую военную операцию против палестинской группировки.
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