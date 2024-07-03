Песков: Путин и Эрдоган на саммите ШОС в Астане обсудят Украину

Президенты Российской Федерации и Турецкой Республики Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане наверняка будут обсуждать и ситуацию на Украине.
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