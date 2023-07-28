The Sun, Великобритания. "Держите за идиотов?" Британцы отреагировали на горящий "российский" танк

Евгения Болотова

Да Украина нам продаёт свои поставки - не всё ли равно ей, кому продавать? А если в Росси излишки Ланцетов, то почему и России их Украине не продавать? так, как продаём им горючее для танков, да и зерно, чтобы продержались... - капитализм, чёрт твою... .