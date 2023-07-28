Редакция The Sun опубликовала видео с громким заголовком "Российский танк охватило пламя после попадания украинской ракеты у Запорожья".
The Sun, Великобритания. "Держите за идиотов?" Британцы отреагировали на горящий "российский" танк
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
да, блин, танк это не пробирка...🤣
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7 час.
Евгения Болотова
Да Украина нам продаёт свои поставки - не всё ли равно ей, кому продавать? А если в Росси излишки Ланцетов, то почему и России их Украине не продавать? так, как продаём им горючее для танков, да и зерно, чтобы продержались... - капитализм, чёрт твою... .
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6 час.
Мельников Александр
Пишите "так, как продаём им горючее для танков,..." Не Россия продаёт а предатели. Придёт время они за это поплатятся, и чады их и домочадцы. Так будет!
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2 час.
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