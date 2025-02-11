Стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Курской области

Военкор Котенок: ВСУ снова пытались прорваться к курской Черкасской Конопельке Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова предприняли попытку прорыва к населенному пункту Черкасская Конопелька в Курской области.
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