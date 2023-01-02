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Боец Bellator про Исмагулова: «Один из самых сильных ударников в ММА»

Российский боец Bellator Александр Шаблий (24-3) Александр Шаблий отреагировал на решение Дамира Исмагулова завершить карьеру: «Один из самых сильных ударников в ММА, с кем мне приходилось работать.

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