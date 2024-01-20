Жителям Вашингтона временно запретили пить воду из-под крана

Жителям американской столицы города Вашингтон посоветовали временно не пить воду из-под крана в качестве меры предосторожности, говорится в оповещении управления водоснабжения и канализации округа Колумбия.
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