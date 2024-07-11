Ребёнок, выпавший из окна в Калуге, находится в тяжёлом состоянии

Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко рассказал о состоянии ребёнка, который выпал из окна в Калуге 10 июляМинистр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко рассказал о состоянии ребёнка, который выпал из окна в Калуге 10 июля.
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