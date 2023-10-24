American Conservative: США тратят на Украину больше, чем требуется

РИАМО - 24 окт. Соединенные Штаты тратят на поддержку Киева намного больше средств, чем требуется на самом деле для обороны страны, считает директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит, пишет РИА Новости.
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