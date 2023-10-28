Новое доказательство того, что Марс был планетой рек

Эта идея может иметь серьезные последствия для возможности существования древней жизни на Марсе. Каким был Марс миллиарды лет назад? Наличие жидкой воды не вызывает сомнений, но остается много загадок о том, как вода перемещалась по планете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии