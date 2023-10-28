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Этот таинственный мир

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Новое доказательство того, что Марс был планетой рек

Новое доказательство того, что Марс был планетой рек

Эта идея может иметь серьезные последствия для возможности существования древней жизни на Марсе. Каким был Марс миллиарды лет назад? Наличие жидкой воды не вызывает сомнений, но остается много загадок о том, как вода перемещалась по планете.

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