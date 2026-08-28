Пензенские полицейские и общественники присоединились к ежегодной акции «Помоги пойти учиться»

В преддверии нового учебного года сотрудники УМВД России по Пензенской области, полицейские УМВД России по городу Пензе совместно с представителями Общественного совета при региональном ведомстве и городском УМВД приняли участие в ежегодной благотворительной акции «Помоги пойти учиться».
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