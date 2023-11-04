Express: Польша наращивает военную мощь из-за опасения России

Польша наращивает военную мощь из-за якобы растущей угрозы со стороны России, но даже в условиях обновления польских вооружённых сил Варшава не сможет достичь превосходства над российской армией, пишет Express.
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