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Антифашист

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Вынесен приговор пятерым террористам, захватившим заложников в СИЗО Ростова

Вынесен приговор пятерым террористам, захватившим заложников в СИЗО Ростова

Южный окружной военный суд вынес приговоры пятерым заключённым ростовского следственного изолятора №1 по делу о захвате заложников в учреждении.

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