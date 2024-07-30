Сегодня свой день рождения отмечает Варвара Александровна Цветкова - художественный руководитель МБУ "Новоаннинский КДК".
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Сегодня свой день рождения отмечает Варвара Александровна Цветкова - художественный руководитель МБУ "Новоаннинский КДК".