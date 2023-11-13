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Англо-саксы. Знакомые - незнакомые лица. 4 часть

Англо-саксы. Знакомые - незнакомые лица. 4 часть

Дом Виндзорский чрезвычайно богат и имеет прямой контроль над своим британским масонством с принцем Эдвардом Виндзором , герцогом Кентским, в качестве Великого Магистра Великой Ложи Англии UGLE , и принцем Майклом Виндзором  Кентским, Великим Магистром  Мастеров  Масонской  Метки .

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