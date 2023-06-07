Журналистская Правда

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Константин Придыбайло: Киев что-то задумал, заседание ООН превратили в абсолютный цирк

Любой честный человек после изучения доказательств придет к заключению, что именно Украина несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС, заявил бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

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