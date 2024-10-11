🪖🇺🇦Командование ВСУ отправляет бойцов на верную смерть, приказывая им держать оборону на неподготовленных, разбитых позициях, развороченных российской артиллерией окопах.
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🪖🇺🇦Командование ВСУ отправляет бойцов на верную смерть, приказывая им держать оборону на неподготовленных, разбитых позициях, развороченных российской артиллерией окопах.
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