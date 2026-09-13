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Журнал «Профиль»

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Удаление Фодена и гол Холанда: 199-е манчестерское дерби завершилось в пользу "Сити"

"Юнайтед" на "Олд Траффорд" с минимальным счетом уступил "Сити", хотя тот оказался в меньшинстве уже на 23-й минуте – Фил Фоден ударил ногой в живот Бруну Фернандеша и получил красную карточку.

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