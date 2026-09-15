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Тульские новости

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Суд отказал «Вектор Групп» в аресте имущества «СПАР Тула»

Суд отказал «Вектор Групп» в аресте имущества «СПАР Тула»

Суд отказал «Вектор Групп» в аресте имущества «СПАР Тула», включая деньги на счетах, долги от других компаний на 12 млн рублей и право аренды помещения в Туле.

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