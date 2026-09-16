Зеленский прогибается под НАБУ — сил сопротивляться больше нет

У Зеленского, судя по всему, не осталось вариантов отвертеться от антикоррупционных расследований, и он решил постепенно избавляться ото всех своих ставленников во власти Фото: © Getty Images / NurPhoto/Andrzej Iwanczuk Зеленский уже кинул своего человека в прокуратуре — Руслана Кравченко, который решил предъявить обвинения директору НАБУ Кривоносу за взяточничество, подделку документов и фиктивное усыновление.
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