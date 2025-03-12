Герасимов подвел итоги операции «Поток» в Судже

Коллапс обороны ВСУ при наступлении ВС РФ в Курской области был обеспечен операцией «Поток», в ходе которой подразделения неожиданно оказались в тылу обороны противника, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 12 марта на совещании в пункте управления группировкой войск «Курск».