В России представят законопроект о беспилотниках до конца 2025 года

Министерство транспорта Российской Федерации совместно с компаниями, занимающимися производством беспилотного транспорта, планирует представить проект федерального закона о беспилотном транспорте до конца 2025 года.
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